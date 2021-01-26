Атомы, кинозал и рассекреченная рукопись на стене: в Челябинске торжественно открыли обновленный аэропорт

Имя для воздушной гавани выбирали южноуральцы

В Челябинске сегодня, 26 января, состоялось торжественное открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова — выдающегося физика-ядерщика, посвятившего свою жизнь науке и атомной отрасли, уроженца Южного Урала. Первыми терминал внутренних воздушных линий после завершения ребрендинга осмотрели губернатор Алексей Текслер, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель совета директоров «АЕОН» Роман Троценко.





«Мы видим в новом аэропорту на каждой стене, в каждом уголке, на каждом шагу связь с наукой. Можно мобильно изучить эту информацию. С эстетической точки зрения аэропорт сегодня выглядит очень достойно. Это настоящие ворота — ворота на Южный Урал, в Челябинскую область. До реконструкции мы испытывали определенные сложности, связанные с развитием авиаперевозок в регионе. Сегодня аэропорт готов принимать минимум 2,5 тысячи пассажиров в год, его возможности увеличились в несколько раз. В мае, надеюсь, завершим реновацию международного терминала и наш аэропорт будет полноценными воздушными воротами на Южный Урал», — отметил Алексей Текслер.





Аэропорт не просто назван в честь Курчатова, здесь все сегодня связано с его именем, именами других ученых, которые посвятили свою жизнь науке. В частности, на одну из стен была нанесена копия расшифровки секретной записи, которую когда-то сделал выдающийся ученый из Челябинской области.





Все в обновленном аэропорту связано с атомной промышленностью. Даже новый логотип воздушной гавани теперь объединяет самолет и очертания атома.





Стены аэропорта превратили в интерактивные учебники. Воспользовавшись мобильным телефоном или планшетом, можно познакомиться с историей атомной отрасли и биографией Игоря Курчатова. Необходимо просто навести камеру гаджета на стену.





«В этом проекте есть еще одна очень важная составляющая — это направленность на детей и молодежь. Мне кажется, что те якорьки, которые забрасываются в зале ожидания в ходе перемещения, — все это будет рождать интерес к атомной науке, к атомным технологиям, к тем победам, которыми славен „Росатом“, атомная промышленность и наша страна. И, конечно же, современные средства связи, интернет, те информационные ресурсы, которые здесь присутствуют, позволят зародившийся здесь интерес реализовать в знаниях, а возможно, и в выборе профессии в будущем. Это не только проект славы атомной промышленности — это и проект атомного образования», — поделился мнением гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.





Появилось в аэропорту и еще одно умное пространство — кинозал. Здесь пассажиры в ожидании рейса могут посмотреть познавательные ролики, также рассказывающие биографию Игоря Курчатова, историю атомной отрасли и авиации.





«Сегодня много говорили о Курчатове как ученом, но он также был хорошим управленцем, он сформулировал три принципа, которым мы старались следовать здесь: не бояться делать новое, искать элегантную простоту, работать вместе. Это единственный аэропорт за Уралом и в Уральском округе, который имеет третью категорию ICAO, когда возможна слепая посадка в любую погоду любого типа воздушного судна. Новый терминал спроектирован так, что есть возможность расширяться (у нас есть планы на следующие 30 лет по работе в аэропорту)», — отметил председатель совета директоров «АЕОН» Роман Троценко.





На самой высокой точке аэропорта увековечена самая известная цитата Игоря Курчатова: «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой страны».