Атомная подлодка «Челябинск» получит крылатые и гиперзвуковые ракеты

Модернизация АПЛ начнется в 2022 году

Военно-морской флот РФ запланировал модернизацию атомной подводной лодки К-442 «Челябинск». Как сообщает РИА «Новости», на подводной лодке, входящей в состав Тихоокеанского флота, будут установлены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Оникс».



Модернизация подлодки, над которой шефствует администрация Челябинска, стартует сразу после окончания аналогичных работ на систершипе К-442, атомном подводном крейсере «Иркутск». До сих пор главным вооружением «Челябинска», по данным из открытых источников, был ПКР «Гранит». Установка универсальных пусковых установок для «Оникса» и «Циркона» должна в разы увеличить боевую мощь К-442.

Напомним, название «Челябинск» АПЛ получила в 1993 году, когда входила еще в состав Северного флота. Планы по перевооружению подлодки неофициально озвучивались еще несколько лет назад, но командование ВМФ их не подтверждало. РИА «Новости» ссылается на собственный источник в судостроительной отрасли. Известно также, что работы над «Челябинском» будут идти на дальневосточном заводе «Звезда».

«Циркон», которому предстоит стать главным оружием подводной лодки, — это первая в мире гиперзвуковая (скорость полета восьмикратно превышает скорость звука) ракета с максимальной дальностью стрельбы в 1000 километров. Кроме нового вооружения, на «Челябинске» должны быть обновлены навигационное оборудование и ряд систем жизнеобеспечения, что продлит срок жизни тридцатилетнего крейсера на 15—20 лет.