Атом для людей: в челябинском НИИ рассказали о мирной ядерке

Технологии используются в медицине, науке, энергетике

Многих из нас настораживает или даже пугает все, что связанно с атомной промышленностью. Это объяснимо, ведь она в глазах обывателя, как айсберг — большая часть скрыта, а та, о которой все рассказывают, связана с оружием. Атомную энергию используют в медицине, промышленности и даже сельском хозяйстве. Во всероссийском научно-исследовательском институте технической физики ИА «Первое областное» рассказали о развитии мирной атомной промышленности.

Сегодня, 5 апреля, ВНИИТФ отмечает свое 70-летие. Более половины действующего ядерного арсенала России — результат работы специалистов института. ВНИИТФ отвечает за полный жизненный цикл ядерных зарядов, от проектирования до утилизации. За 70 лет работы здесь создали множество образцов, включая самый маленький заряд для артиллерийского снаряда, самый легкий боевой блок для стратегических ядерных сил и самый чистый заряд для мирных применений, основанный на термоядерном синтезе.

Как призывал наш земляк Игорь Курчатов, ученые всей планеты должны работать по направлениям мирного использования энергии атома, так и достижения южноуральского исследовательского института выходят далеко за рамки оборонной сферы.

Медицина

В 2021 году в РФЯЦ — ВНИИТФ совместно с ИЯФ СО РАН был создан рентгенографический комплекс, позволяющий точно изучать быстропротекающие процессы внутри непрозрачных объектов. В планах — разработка комплекса импульсной томографии.





Фото: ИА «Первое областное»

Ядерная энергия используется в медицине для выявления опухолей и метастаз, а также помогает оценивать стадию болезни. Вводимые в безопасных дозах радиоактивные вещества накапливаются в раковых клетках, что позволяет их обнаружить с помощью томографии. Еще ядерная медицина применяется в лечении сердечно-сосудистых и нервных заболеваний.

Наука

Суперкомпьютерные технологии позволяют прогнозировать поведение различных материалов в экстремальных условиях — от высоких температур в реакторах до низких в Арктике. Эти технологии также применяются при разработке новых лекарств и материалов для 3D-печати.

Атомная энергетика

Не секрет, что атомные электростанции используют ядерное деление для генерации электричества, обеспечивая энергией города. Использование ядерного топлива положительно влияет на окружающую среду. Так как у него, по сравнению с традиционными ТЭЦ, относительно низкий уровень выбросов парниковых газов в атмосферу.





Фото: ИА «Первое областное»

ВНИИТФ также активно развивает гражданские направления: оказывает услуги для нефтегазовой отрасли, разрабатывает и производит волокнистые и твердотельные лазеры, используемые в медицине, обработке материалов, промышленности и информационных системах.

Помимо этого атомную энергию используют в сфере сельского хозяйства для селекции растений и изучения процесса роста и развития плодов. Археологи и геологи при помощи разработок могут определить возраст образцов и артефактов.