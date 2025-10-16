Атмосферный фронт удержит на Южном Урале хмурую погоду со снегом 17 октября

На дорогах сохраняется гололед

В Челябинской области погода пока не меняется. В пятницу, 17 октября, в регионе вновь пройдет дождь с мокрым снегом. Ночью будет около нуля, днем — небольшой плюс, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не будет. Температура опустится до слабо отрицательной. Днем ожидаются небольшие осадки и 3—5 градусов со знаком плюс. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.

По области ночью градусники покажут −3...+2 градуса. Местами небольшой дождь с мокрым снегом. Днем атмосферный фронт усилит свое влияние и осадки пройдут почти повсеместно. Воздух прогреется до +2...+7 градусов. Ночью и утром местами гололед. Ветер умеренный южного направления.