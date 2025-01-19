Атмосферный фронт принесет в Челябинскую область тепло и снег 20 января

Местами возможны метели

Новая неделя в Челябинской области начнется с аномального тепла: местами температура поднимется до −1°C. Но в связи с прохождением циклона в регионе ожидается усиление ветра и снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Слабый снег в отдельных районах региона начнется уже предстоящей ночью. Градусники покажут от −5 до −10°C, местами температура опустится до −13-ти. Днем небольшой снег ожидается на всей территории области, местами осадки будут умеренными. В отдельных районах возможны метели. Воздух прогреется до −1...-6°C. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске также ожидается небольшой снег. Ночная температура опустится до −8°C, дневная поднимется до −2°C. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.