Атмосферный фронт принесет небольшой снег в Челябинскую область 14 января

Температура воздуха по‑прежнему будет выше нормы

Во вторник, 14 января, через территорию Челябинской области пройдет атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы небольшой снег. Ветер сохранится слабым, а погода — теплой, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью температура воздуха в Челябинске опустится до −16°С. Днем столбики термометров покажут от −3 до −5°С. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике предстоящей ночью будет варьироваться от −12 до −17°С, в низинах упадет до −22°С. Днем температура поднимется до −2...-7°С. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в южных районах мокрый. Утром местами туман. На дорогах гололед и изморозь. Ветер южный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.