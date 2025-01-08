Атмосферный фронт принесет на Южный Урал метели и аномальное потепление

Среднесуточная температура в предстоящие дни будет на 8-11 градусов выше нормы

Во второй половине недели погоду в Челябинской области определят два подряд атлантических циклона, сообщают синоптики местного гидрометцентра.

Первый уже частично зашел на территорию региона, принеся снегопады, метели с усилением ветра, налипанием мокрого снега, гололедицей, понижением атмосферного давления, а также аномальное для января потепление.

Так, сегодня ночью в области ожидается минус 3-8 градуса, в четверг 9 января днем — от минус 3 до плюс 1. При этом согласно многолетним наблюдениям, средняя температура воздуха в январе составляет минус 15-17 градусов.

В пятницу усилится влияние южного антициклона, осадки ослабеют, ветер будет стихать. Температура на 8-11 градусов выше нормы, по предварительному прогнозу, сохранится до воскресенья.