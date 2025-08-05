Атмосферный фронт принесет дождь с грозой в Челябинск 6 августа

Несмотря на непогоду, будет жарко

В среду, 6 августа, в большинстве районов Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Теплая, а местами жаркая погода сохраняется, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью зафиксируются на +14...+16°C. Днем на порядок выше — от +26 до +28°C. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Не исключена гроза. Ветер северо-западный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду.

Градусники в Челябинской области этой ночью покажут от +13 до +18°C, в горах и низинах температура опустится до +10°C. Днем воздух раскалится до +26...+31°C. Переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду, при грозах усиление до 13 метров в секунду.