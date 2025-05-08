Атмосферные фронты принесут дожди в Челябинскую область 8 мая

Температура воздуха немного снизится

Сегодня, 8 мая, в Челябинской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди, местами сильные. Почти повсеместно температура воздуха опустится чуть ниже +20°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается около +17°C. Небольшой дождь. Ветер восточного направления, около 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +16°C. День выдастся пасмурным. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.

В Миассе температура поднимется до +17°C. Облачно, осадков быть не должно. Ветер восточного направления, 4 метра в секунду.

Жителям Златоуста достанутся +16°C и пасмурная погода. Ветер юго-восточный, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Карталах зафиксируются на +13°C. Зарядит дождь. Ветер северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

Градусники в Аше покажут около +21°C. Пасмурно. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северный, слабый.

В целом в регионе будет от +14 до +19°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, на юге — до сильных. Местами прогремят грозы. Локально возможен град. Ветер восточного направления, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.