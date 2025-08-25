Атмосферные фронты принесут дожди в Челябинскую область 26 августа

Погода сохранится жаркой

Во вторник, 26 августа, в Челябинской области местами ожидается аномально жаркая погода, в других районах температура поднимется чуть выше +20 градусов. Через территорию региона будут проходить атмосферные фронты, которые принесут небольшие осадки с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит +19 градусов, дневная — до +26. Переменная облачность, небольшой дождь. Может прогреметь гроза. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 4—9 метров в секунду.

По области местами также пройдут осадки и прошумят грозы. Причем как в ночные, так и в дневные часы. В горах и низинах области в ночь на вторник похолодает до +10 градусов, на остальной территории — от 14 до 19 градусов со знаком плюс. Днем в регионе будет +22…+27 градусов, на крайнем юге воздух может раскалиться до +30. Ветер умеренный, в первой половине дня южный, во второй — северо-западный. Местами с усилением до 14 метров в секунду.