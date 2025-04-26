Атмосферные фронты принесут дожди с грозами и градом на Южный Урал 26 апреля

Почти повсеместно сохранится аномальное тепло

Сегодня, 26 апреля, в Челябинской области на большей части территории температура воздуха поднимется выше +20°C. Местами с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами и градом, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске потеплеет до +20°C. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Может прогреметь гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, около 5 метров в секунду с порывами.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до +21°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +19°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

Градусники в Бакале покажут около +15°C. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Температура в Снежинске составит около +14°C. Осадков не предвидится. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

В Бредах будет до +22°C и облачная погода с прояснениями. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в северных районах ожидается от +15 до +20°C, в южных — от +18 до +23°C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы и град. Ветер преимущественно северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.