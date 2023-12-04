Атмосферное давление в Челябинской области рванет вверх

Экстремально низкие значения в течение двух суток сменятся запредельно высокими

Метеозависимым южноуральцам приготовиться: в предстоящие двое суток регион ждет резкий перепад атмосферного давления — столбики барометров подскочат сразу на 36 мм, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на прогноз синоптиков.

«В течение суток атмосферное давление ночью понизится до 733 мм ртутного столба, днем во вторник, 5 декабря, повысится до 738 мм. В последующие сутки на территорию области зайдет мощный антициклон: атмосферное давление повысится, по предварительному прогнозу, до 757 мм ртутного столба, к воскресенью — до 769-ти миллиметров», — рассказали в Росгидрометцентре.

Напомним, согласно среднемноголетним наблюдениям, в декабре атмосферное давление в регионе равняется 735-745 мм рт. ст., опускаясь в отдельные годы до 707 мм или повышаясь до 768 мм рт. ст.

Добавим, антициклон обеспечит Южному Уралу сильное похолодание — с температурами ниже многолетней нормы на 10-15 градусов. Так, если в ближайшие две ночи в регионе будет до 15-23 градусов холода, то в ночь на четверг, 7 декабря, ударит 40-градусный мороз, днем будет около 25 градусов со знаком «минус».

Ночью и днем во вторник, 5 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, возможны метели и гололедные явления — гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица. Температура воздуха ночью минус 6-11, на юге — до минус 3, при прояснении — до минус 15-ти; в дневные часы — 4-9 ниже нуля, на юге области — до минус 1. Ветер ожидается южный с переходом на западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами — порывы до 15-17 метров.

Как пережить перепады атмосферного давления — рекомендации медиков.

