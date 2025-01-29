Атлантическое тепло задержится в Челябинской области еще на один день

Снег сохранится

Сегодня, 29 января, в Челябинской области на всей территории региона сохранится небольшой снег. Погода по-прежнему будет аномально теплой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около 0°C и небольшой мокрый снег. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +2°C. На протяжении всего дня небольшой снег. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут +1°C. Снегопад отступит от города ближе к ночи. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

Температура воздуха в Златоусте поднимется до −1°C. Умеренный снег. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

До −3°C будет в Бакале. День выдастся снежным. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

Столбики термометров в Карабаше достигнут 0°C, ближе к вечеру опустятся до −3°C. Снегопад сменится небольшими осадками во второй половине дня. Ветер северо-западный, слабый.

В целом температура воздуха будет варьироваться в пределах от −4 до +1°C. Облачно с прояснением, небольшой мокрый снег, в отдельных районах умеренный. Местами гололед от наката. Ветер западный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.