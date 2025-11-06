Атлантический циклон принесет метели и потепление до +4 в Челябинскую область

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях сохраняется

Сегодня, 6 ноября, в Челябинской области продолжит свирепствовать непогода: почти повсеместно пройдет дождь с мокрым снегом, а ветер будет усиливаться до 18 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске может потеплеть до +4°C. Дождь с мокрым снегом. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске и Верхнеуральске ожидается пасмурная погода и +3°C. Без осадков.

В Миассе, напротив, пройдет дождь со снегом. Температура поднимется до +3°C. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Златоусте около 0°C. День выдастся ненастным.

Столбики термометров в Озерске зафиксируются на +4°C. Дождь должен начаться во второй половине дня. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Южноуральску, Троицку и Еманжелинску достанутся 4°C со знаком плюс и мокрый снег с дождем.

В Бакале — слабый минус и смешанные осадки. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −1 до +4°C. Облачно, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В горах осадки будут более интенсивными. Местами не исключаются метели и гололед. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.