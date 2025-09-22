Астрономическая осень наступила в Челябинской области

Во второй раз в этом году день по продолжительности равен ночи

Сегодня, 22 сентября, наступает один из основных астрономических моментов — день осеннего равноденствия. Он означает наступление в Северном полушарии астрономической осени. Дни становятся короче и прохладнее. Подробнее об этом событии — в материале ИА «Первое областное».

В день осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи примерно одинакова. Это происходит потому, что Солнце, переходя из Северного полушария в Южное, находится прямо над экватором и оба полушария получают одинаковое количество света. Такой переход произойдет сегодня в 23:19 по челябинскому времени.

С этого дня к Солнцу будет повернуто Южное полушарие, там ночи будут короче, а дни — длиннее. Северному полушарию доставаться солнечного света и тепла будет все меньше. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Солнце будет проходить через самую южную точку и световой день в Северном полушарии будет самым коротким. После этого дни начнут вновь постепенно прибывать.

«Осенью Солнце поднимается над горизонтом все ниже. Если летом на широте Челябинска его высота достигает 57 градусов, то осенью снижается до 34. Со дня летнего солнцестояния до осеннего равноденствия продолжительность светового дня уменьшается на 5,5 часа», — рассказала журналисту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Для сравнения: в июне солнце светит до 300 часов, а в начале октября — всего около 100.

Только за одну эту неделю световой день сократится почти на полчаса. Сегодня его продолжительность составит 12 часов 15 минут, в воскресенье, 28 сентября, — 11 часов 48 минут.

Народные традиции

Нашим предкам о таких переходах Солнца из полушария в полушарие было неведомо. Но из года в год они следили за природными явлениями и погодой и уже точно знали, что в начале третьей декады сентября темнеть, как и холодать, начнет рано. Ко дню осеннего равноденствия они старались закончить все полевые работы и приступить к заготовкам на зиму.

Равноденствие как шанс начать все с нуля

Психологи и эзотерики придают осеннему равноденствию особое значение. Они отмечают, что это — день баланса. Нужно остановиться, многое переосмыслить, проанализировать прошлое и подумать о будущем. Равноденствие — шанс начать жизнь с чистого листа.

Что с погодой

Наши предки по дню осеннего равноденствия определяли, какой будет зима. Если 22 сентября тепло и солнечно, зима будет короткой и мягкой. Дождь и прохлада сулили снегопады и морозы.

Несмотря на то что астрономическая осень уже на пороге, в ближайшие дни в Челябинской области ожидается летняя жара — температура может подняться до +29 градусов.