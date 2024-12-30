Астрофизики прогнозируют сильную магнитную бурю 31 декабря

Есть вероятность северного сияния

В последний день 2024 года на Земле ожидается сильная магнитная буря. По данным астрофизиков, она достигнет уровня G3 из пяти возможных. Колебания продлятся до утра 1 января, хоть и немного ослабнут, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Рано утром на Солнце произошли две новые вспышки класса Х. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска — в зоне, откуда возможно влияние на Землю. В целом, на солнце регистрируются одни из самых сильных всплесков активности в этом году»,— рассказали ученые.

По данным астрофизиков, первое плазменное облако достигнет Земли 31 декабря в 9:30 по челябинскому времени, второе облако, слившееся с первым, доберется до нашей планеты к 16:00. Тогда на Земле и ожидается сильная магнитная буря уровня G3. К полуночи она немного стихнет, к утру 1 января уровень бури будет равен G1.

«По полярным сияниям все будет сильно зависеть от времени прихода основных масс плазмы. Чем сильнее оно будет сдвинуто к вечернему периоду, тем выше шансы на полярный овал над европейской частью России»,— уточнили ученые.

Но даже если полярное сияние и будет над Челябинской областью, то шансов увидеть его мало: синоптики прогнозируют в новогоднюю ночь преимущественно облачную погоду с небольшим снегом.

Напомним, магнитные бури могут вызвать слабость, головные боли, обострение хронических заболеваний. Поэтому чтобы избежать лишних проблем, лучше встретить Новый год без горячительных напитков и переедания.