Астрофизики прогнозируют магнитную бурю 28 октября

Ожидается, что она будет слабой

Сегодня, 28 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря — ее уровень достигнет отметки G1 из пяти возможных. Как сообщили астрофизики AstroAlert, это связано с очередным выбросом солнечной плазмы.

«После затяжной вспышки Х1.9, которая произошла 26 октября, в космос отправилось широкомасштабное облако солнечной плазмы. Несмотря на отдаленное расположение источника вспышки, каковой является группа пятен AR 3869, выброс должен достичь нашей планеты 28 октября», — рассказали ученые.

Изначально ожидалось, что магнитная буря будет сильной и достигнет максимального уровня G5, однако основная часть выброса прошла далеко от нашей планеты. Солнечный ветер все же окажет влияние на Землю, но магнитная буря ожидается слабой. По предварительным данным, колебания прекратятся к вечеру.