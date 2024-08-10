Астрофизики обещают трехдневные магнитные бури

Возмущения достигнут уровня G2

Магнитные бури ожидаются на Земле 10, 11 и 12 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. По данным ученых, колебания достигнут уровня G2 из пяти возможных.

Возмущения прогнозируют сегодня до 12 часов дня, ночью с 10 на 11 августа, а также почти весь день 12-го.

Магнитные бури возникают в основном из-за вспышек на поверхности Солнца. В такие моменты звезда высвобождает большое количество заряженных частиц энергии.

Напомним, некоторые люди подвержены влиянию бурь. У них могут обостриться хронические болезни, подняться давление. Возможны повышенные усталость и раздражительность.