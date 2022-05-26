Астероид размером около километра можно будет увидеть в любительский телескоп. От Земли он пролетит на расстоянии в 3,8 млн км, что в 10 раз больше расстояния до Луны.
«При тесном сближении астероида с нашей планетой его орбита немного искривляется в сторону Земли за счет ее тяготения. Но столкновение может произойти, если только минимальное сближение астероида с центром Земли будет меньше ее радиуса. Сегодня для Земли более опасны мелкие астероиды и кометы, поскольку их много. Крупных тел в космосе относительно мало, и большинство из них на учете у астрономов», — говорит доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета ЧелГУ астрофизик Сергей Замоздра.
Предотвращение астероидной угрозы — одна из топовых тем в исследовании космоса. Для этих целей строятся новые телескопы и обсерватории, следят за движением малых тел Солнечной системы, проектируют космические аппараты — перехватчики астероидов. Одно из исследований астрофизиков ЧелГУ по изучению космической угрозы со стороны небесных тел связано с таким опытом.
15 февраля 2013 года над Челябинском пролетел метеорит и упал в озеро Чебаркуль. Журналист ИА «Первое областное» оценил попытки увековечить это событие и пришел к выводу, что лучший памятник метеориту в Челябинске — планетарий.