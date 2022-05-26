Астрофизики из Челябинска оценили опасность летящего к Земле астероида

Ученые из ЧелГУ рассчитали вероятность его падения на нашу планету

В пятницу, 27 мая, к Земле приблизится гигантский астероид из группы Аполлона, который имеет название (7335) 1989 JA. Эксперты NASA считают его потенциально опасным. Однако нашей планете он не угрожает, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Астероид размером около километра можно будет увидеть в любительский телескоп. От Земли он пролетит на расстоянии в 3,8 млн км, что в 10 раз больше расстояния до Луны.

«При тесном сближении астероида с нашей планетой его орбита немного искривляется в сторону Земли за счет ее тяготения. Но столкновение может произойти, если только минимальное сближение астероида с центром Земли будет меньше ее радиуса. Сегодня для Земли более опасны мелкие астероиды и кометы, поскольку их много. Крупных тел в космосе относительно мало, и большинство из них на учете у астрономов»,

— говорит доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета ЧелГУ астрофизик Сергей Замоздра.