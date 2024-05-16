Астрофизик ЧелГУ получил грант на исследование межзвездных молекулярных облаков

Челябинские ученые работают над теорией образования планет в Галактике

Проект доцента кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергея Хайбрахманова получил региональный грант Российского научного фонда. Он вместе со своей командой исследует структуры межзвездных молекулярных облаков и работает над теорией образования звезд и планет в Галактике, сообщает Челябинский государственный университет.

Над проектом также работают доцент Ольга Еретнова, преподаватель Наталья Каргальцева, а также аспирант физического факультета Ильяс Султанов. Ученые поставили задачу изучения распределения молодых звезд по массам.

«В последнее время накоплен беспрецедентный материал об областях образования звезд на различных уровнях их иерархии. Подтвержден вывод о том, что межзвездные облака имеют волокнистую структуру и обладают крупномасштабным магнитным полем, направление которого различно в разреженных и плотных облаках. Появляется возможность исследовать спектр масс плотных ядер молекулярных облаков, в которых образуются звезды. Для интерпретации современных наблюдательных данных необходимо построение комплексных моделей эволюции межзвездных облаков с магнитным полем», — поясняет важность исследования Сергей Хайбрахманов.

Астрофизики ЧелГУ на основе моделирования эволюции волокон с магнитным полем узнают условия их фрагментации на отдельные протозвездные ядра и рассчитают их характеристики. Также они выясняют, как эволюционирует магнитное поле и как оно влияет на свойства образующихся протозвезд.

«Эти исследования позволяют ответить на вопрос, как образуются звезды и планеты — и, в конечном счете, выяснить, как в космосе появилась жизнь. Таким образом, исследование областей звездообразования в Галактике носит мировоззренческий характер и необходимо для формирования современной научной картины мира», — отмечает Сергей Хайбрахманов.

Результаты исследования будут полезны для интерпретации наблюдений внутренней структуры межзвездных облаков. Также их могут использовать для преподавания в университете и включить в научно-популярные лекции о космосе для широкой аудитории.