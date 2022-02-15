Астрофизик ЧелГУ заступилась за спутники Илона Маска, мешающие большим телескопам

Эксперт напомнила о существовании другой угрозы

Cпутники системы глобального интернета Starlink Илона Маска стали мешать исследователям космоса в изучении опасных астероидов и комет. Отраженный от них свет портит сделанные телескопами ученых снимки. Пока стороны пытаются договориться, ситуацию в космосе прокомментировала доцент кафедры общей и прикладной физики физфака Челябинского государственного университета Ольга Еретнова, сообщает пресс-служба вуза.



Астрофизик напомнила о существовании другой угрозы, которая связана с космическим мусором.

«Каждый действующий спутник движется по своей орбите, и друг для друга они опасности не представляют. Угрозу для действующих космических аппаратов представляет космический мусор — это отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, отходы и технологические элементы, сопутствующие запускам, и объекты, прекратившие свою работу и не сведенные с орбит», — говорит Ольга Еретнова.

При этом эффективных практических мер по уничтожению космического мусора пока не разработано. Действующим спутникам приходится немного изменять свою орбиту, если возникает вероятность столкновения с космическим мусором.

Проблемы, связанные со спутниками Starlink, челябинский астрофизик назвала временными.

«Насколько мне известно, компания Илона Макса SpaceX уже сотрудничает с ведущими астрономическими организациями. Они готовы регулировать орбиты спутников, чтобы те не мешали наиболее чувствительным наблюдениям. Задача инженеров — уменьшить отражательный эффект и сделать спутники менее яркими. Новые спутники Маска оснащены специальными козырьками, которые почти в пять раз снижают их яркость для наземных наблюдателей», — уточнила Ольга Еретнова.

Спутники Маска находятся на низких орбитах высотой 500—600 км и, отработав свой срок, сгорят в атмосфере, не увеличив количество космического мусора. В космосе уже около 2000 спутников. К 2025 году планируют запустить еще 10 000.

На сегодня спутники Starlink являются сами яркими и быстрыми объектами на ночном небе. Представляют собой вытянутую платформу, к которой крепятся солнечные батареи с четырьмя квадратными антеннами. Их-то ряд астрофизиков и предлагает затемнить. Множество снимков, сделанных с телескопов, оказались испорчены полосками отраженного от спутников света. Так, 19 спутников в течение пяти минут мешали работе телескопа в Чили, который предназначен для поисков следов темной энергии.