«Астра-металл» ушла с рынка медстрахования в Челябинской области

ТФОМС региона пояснил, что делать южноуральцам

Страховая медицинская компания «Астра-металл», много лет работавшая в системе ОМС Челябинской области, присоединилась к «Астрамед-МС» из Свердловской области. Слияние произошло в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.

«Астрамед-МС» является полным правопреемником компании «Астра-металл» по вопросам финансового обеспечения и оплаты медицинской помощи по ОМС, отметили в ТФОМС.

«„Астрамед-МС“ принимает на себя все обязательства по обеспечению и защите прав застрахованных граждан. Жители Челябинской области, имеющие полисы ООО СМК „Астра-металл“, автоматически становятся застрахованными СМК „Астрамед-МС“. Полисы обязательного медицинского страхования, выданные „Астра-металл“, продолжают действовать на всей территории Российской Федерации без ограничения срока и не требуют замены», — пояснили в пресс-службе фонда.





О реорганизации «Астра-металл» стало известно в первой половине апреля этого года. Тогда в базе данных «СБИС» появилось сообщение, что собрание акционеров компании «Астрамед-МС» решило присоединить «Астра-металл». В результате ее деятельность прекратилась.

Компания «Астра-металл» была создана в 1992 году в Магнитогорске. Она работала в Челябинской области и Башкортостане. По состоянию на начало марта этого года застрахованными по ОМС числились почти 1,5 млн человек.

«Астрамед-МС» работает с 1993 года. Головной офис находится в Екатеринбурге. Страховая компания работает в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, Пермском крае и Башкортостане. Количество застрахованных лиц после объединения с южноуральской организацией составляет около 5 млн человек.