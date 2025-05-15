Астматики выбрасывают карманные ингаляторы после лечения в ЧОКБ

Облегчить жизнь пациентов помогают генно-инженерные препараты и бронхотермопластика

На Южном Урале более 20 тысяч человек живут с диагнозом ХОБЛ и около 40 тысяч — с диагнозом «бронхиальная астма». В канун Дня пульмонолога, который отмечают 17 мая, врачи Челябинской областной клинической больницы рассказали о том, как помогают самым тяжелым пациентам.

В отделение пульмонологии ЧОКБ поступают самые тяжелые пациенты, которым не помогают лекарства.

«Если у пациента сохраняются одышка и обострения, мы можем назначить таргетную терапию: определяем фенотип заболевания и назначаем препарат, который воздействует на причину», — говорит заведующая отделением пульмонологии ЧОКБ Наталья Ревель-Муроз.



Результаты лечения генно-инженерными препаратами порой удивляют даже докторов. Люди возвращаются к полноценной жизни: работают, занимаются спортом и больше не зависят от карманных ингаляторов.

С бронхиальной астмой пациент Олег Соболев живет с детства. Два раз в месяц в стенах ЧОКБ ему ставят уколы, которые купируют приступы астматического удушья.

«Я перенес десять операций по удалению полипов из носа. Благодаря уколам полипы перестали расти, и уже пять лет я живу полноценной жизнью. Появилась уверенность в себе, свободно дышу носом, чувствую запахи, чего много лет был лишен. Даже начал ходить в тренажерку», — рассказывает Олег.

В самых тяжелых случаях, когда бессильна даже генная инженерия, пациента направляют на бронхотермопластику.

«С помощью уникального оборудования мы прогреваем мышечную оболочку бронхов, и она перестает реагировать приступами удушья и интенсивной одышки на разные раздражители: запахи, цветение, холод. Процедура выполняется за несколько сеансов», — говорит врач-эндоскопист, заведующий центром телемедицины ЧОКБ Александр Васильев.

Как сообщают в пресс-службе ЧОКБ, Челябинская областная больница единственная в УрФО, где делают бронхотермопластику. Подобную процедуру выполняют только в специализированных федеральных центрах.