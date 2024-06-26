Астероид-убийца приблизится к Земле 27 июня

Его размеры сопоставимы с горой

В четверг, 27 июня, астероид 2011 UL21 пройдет вплотную к планете Земля — на расстоянии пяти миллионов миль. Космическое тело, прозванное «убийцей планет», можно будет наблюдать в телескопы или невооруженным взглядом, передает портал Live Science.

Потенциально опасный астероид размером с гору хоть и пройдет мимо нашей планеты, может принести несколько неудобств: например, выбросить в атмосферу Земли достаточно мусора, чтобы вызвать изменения климата. Именно за это, а не за столкновения с планетами, его и прозвали убийцей.

Это одно из крупнейших тел, пролетевших вблизи Земли за более чем столетие. Однако расстояние от него до Земли будет примерно в 17 раз больше, чем от нашей планеты до Луны.