Аспирант ЮУрГУ получил именную стипендию правительства России

Кади Аммар изучает полезные свойства пищевых добавок

Аспирант ЮУрГУ Кади Аммар попал в двадцатку студентов и аспирантов, которые с 1 сентября будут получать именную стипендию имени Сергея Королева, сообщает пресс-служба вуза.

Кади Аммар исследует биоактивность компонентов, которые добавляются в пищевые продукты. Чтобы предсказывать результат влияния пищевых добавок на человека, Кади применяет искусственный интеллект. Ученый уже смог высчитать оптимальный набор компонентов для активных композиций.

Также челябинец изучает вопрос влияния обогащенных активной эмульсией продуктов на постковидные проблемы в организме человека.

Стипендия имени Королева учреждена правительством РФ в 2022 году. Ее размер — 15 тыс. рублей для студентов и 20 тыс. рублей для аспирантов ежемесячно. Кандидаты на получение поощрения должны учиться на 4 и 5 и иметь достижения в области инженерного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые ЮУрГУ доказали пользу апельсинов при профилактике болезни Альцгеймера — полезные вещества находятся в кожуре. И запатентовали строительную технологию по типу Minecraft — новый метод строительства позволяет удешевить стройку и снизить стоимость квадратного метра.