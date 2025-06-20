Ашинский метзавод усилит позиции на рынке горячекатаного проката

На ПМЭФ-2025 подписано трехстороннее соглашение с регионом и Минпромторгом

Трехсторонний инвестиционный контракт подписали сегодня на ПМЭФ-2025 министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Константин Бакин, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Контракт направлен на модернизацию мощностей завода и завершение второй очереди реконструкции листопрокатного цеха № 1 и позволяет существенно нарастить выпуск горячекатаного проката.

«Уверен, что продукция, запланированная к производству в рамках контракта, — а это преимущественно легированный металлопрокат — будет востребована прежде всего на внутреннем рынке. Напомню, что, например, отечественные двигатели ПД-8 изготавливаются с использованием листового жаропрочного металлопроката именно Ашинского метзавода. Важно отметить, что модернизация прокатного стана позволит изготавливать в отличие от крупных комбинатов малые партии металлопродукции по индивидуальным требованиям заказчиков из машиностроения», — отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Проект рассчитан на восемь лет. Размер инвестиций — около 20 млрд рублей. Будет создано более 200 новых рабочих мест.

«Металлургия была и остается базовой отраслью промышленного комплекса Челябинской области. Поддержка предприятий этой сферы в современных экономических условиях — важнейшая задача областного правительства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ашинский метзавод является одним из крупнейших в России производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.

«Государственная поддержка в виде налоговых льгот особенно актуальна в условиях кризиса в металлургической отрасли, вызванного мировым перепроизводством стали. Мы благодарны Минпромторгу России, региональному Минпрому и лично Алексею Леонидовичу Текслеру за поддержку. Это открывает новые возможности для укрепления позиций Ашинского метзавода на рынке и, что крайне важно, для дальнейшего развития нашего градообразующего предприятия и всего города Аши», — отметил Константин Бакин.