Артисты Челябинской области дали более 300 концертов для военнослужащих

В канун Нового года солисты филармонии порадовали бойцов, проходящих лечение в окружном военном госпитале

В предновогодние дни артисты и творческие коллективы Челябинской области продолжают серию концертов для военнослужащих, проходящих лечение в медучреждениях региона. Эти выступления — часть масштабной культурной программы поддержки участников специальной военной операции и особая ответственность для артистов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня в гости к бойцам, проходящим лечение в окружном военном госпитале, приехали солисты Челябинской филармонии. В программе прозвучали песни советских лет, народные и эстрадные композиции под гитару и баян.

А перед концертом по палатам прошли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы лично поздравить тех, кто не смог выйти в зал, записать их видеопожелания родным и сфотографироваться.

«Для ребят это очень важно — дать весточку своим родным, показать, что с ними все хорошо, они идут на поправку. Такие концерты создают настроение, вселяют оптимизм и уверенность в нашей победе», — говорит замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Как рассказали организаторы, такая работа — по поддержанию морального духа — ведется с самого начала проведения СВО. Творческие бригады выступали еще в палаточных лагерях во время боевого слаживания в Чебаркуле. На сегодняшний день силами артистов области дано более 300 концертов в разных локациях: в самом госпитале, в санатории Минобороны в Чебаркуле, а также на линии боевого соприкосновения.

«Наши артисты выезжают небольшими бригадами в лес, в блиндажи, под землю. Это воспринимается невероятно тепло — как весточка с родной земли, которая дает ребятам возможность морально отдохнуть после тяжелой работы», — рассказала Ирина Викторовна.

В выездных бригадах задействованы не только профессиональные музыканты, но и преподаватели института искусств, коллективы из муниципальных районов (например Еткульского), педагоги детских школ искусств. Практически каждый муниципалитет области участвует в этой работе.

Для самих артистов эти выступления — дело сердца и особая миссия.

«Эти выступления для меня, как для матери, особенно волнительны. Хочется поднять ребятам дух, передать свою любовь, благодарность. Мы от всего сердца поем», — поделилась солистка филармонии Марьяна Бабинцева.

Музыкант Никита Лазарев, который также не впервые выступает перед ранеными бойцами, отметил особую атмосферу:

«Ребята внимательно слушают, это всегда так приятно. Чувствуется их отклик и поддержка».

Руководство госпиталя подчеркивает не только культурную, но и практическую ценность таких мероприятий для выздоровления.

«Это не просто концерт, это вселение уверенности в победе и скорейшем выздоровлении. Когда у человека поднимается эмоциональный дух и настроение — он быстрее идет на поправку», — говорит замначальника госпиталя по материально-техническому обеспечению Дмитрий Григорьев.

К Новому году для персонала и пациентов госпиталя готовятся праздничные столы и елки. А артисты уже планируют следующие поездки — в том числе в преддверии 23 февраля, чтобы и в праздники, и в будни напоминать воинам, что их ждут, помнят и поддерживают всей страной.

Также в канун Нового года бойцов в окружном военном госпитале навестил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.