Артист Юрий Гальцев проводит новогодние каникулы в Саткинском районе

Известный шоумен устроил в соцсетях рекламу южноуральской природе и промышленности

Мастер пародии и клоунады, шоумен и актер Юрий Гальцев накануне Нового года приехал отдыхать в Саткинский район. В своем аккаунте в «Инстаграме» он выложил несколько видео и фотографий с пейзажами нацпарка Зюраткуль. Артист успел съездить на рыбалку, побывать на экскурсии на комбинате «Магнезит» и пообщаться с местными жителями.



«Можно, конечно, поехать в Швейцарию. Можно поехать в Италию. Но сейчас, я думаю, туда нет смысла ехать. По многим причинам. И поэтому я приехал в прекрасный уральский город Сатка, а под ним есть очень классный заповедник „Зюраткуль“. Ну что сказать, Швейцария отдыхает. Солнце, минус 20, наконец-то я увидел белый снег. Невероятно красиво! И самое главное — спокойно. Я у себя дома. Приезжайте на Урал!» — рассказывает Юрий Гальцев в одном из первых постов, посвященных новогоднему отдыху.

Судя по дальнейшим сообщениям, артист успел съездить на рыбалку на озеро Зюраткуль, половить лещей и подлещиков, а 6 января побывал в цеху готовой продукции комбината «Магнезит».

«Группа "Магнезит". Цех готовой продукции. Эта елочка полностью из продукта, что делают в этом цехе. И не только. Это надо видеть. Завод-город. А сам город преображается с каждым днем. С Рождеством, дорогие саткинцы!» — написал Гальцев после экскурсии.

Позже, в диалоге с подписчиками, артист уточнил, что действительно встречает Рождество именно на Южном Урале, в Сатке.

Добавим, по сообщениям СМИ, во время прогулок по лесу у начала «Тропы здоровья» в нацпарке «Зюраткуль» Юрий встретился с группой челябинских туристов и не отказал поклонникам в небольшой фотосессии.