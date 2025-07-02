Артемий Лебедев назвал городской бор главной достопримечательностью Челябинска

В своем подкасте дизайнер поделился впечатлениями о поездке в областную столицу

Дизайнер Артемий Лебедев в своем подкасте назвал городской бор главной достопримечательностью Челябинска. В минувшие выходные он выступал в столице Южного Урала на «Молфесте».

Важнейшей новостью прошедшей недели, по словам дизайнера, стала поездка в Челябинск.

«Челябинск — это город, которому не повезло с пиаром. Все думают, что при поездке туда надо надеть противогаз, или что это город суровых трактористов. На самом деле, город прекрасный, воздух там в два раза чище, чем был пять лет назад. Главная достопримечательность Челябинска — это бор, который находится прямо в самом центре города. Огромный лес с озером, просто мечта поэта», — сказал Артемий Лебедев.

Помимо выступления на фестивале, Артемий Лебедев вместе с губернатором Алексеем Текслером посетил местную кофейню. Ее, кстати, он тоже похвалил в подкасте.

О присвоении Челябинску статуса «Культурной столицы» Артемий Лебедев сказал и во время своего выступления, и в подкасте. Он считает, что это поможет избавиться городу от стереотипа «суровости».