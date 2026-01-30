Артем Жога встретился с представителями профсоюзов и работодателей УрФО

В ходе мероприятия они обсудили предстоящие задачи

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с профсоюзами и работодателями Уральского федерального округа. На мероприятии подвели итоги совместной работы в рамках трехстороннего соглашения между полпредом, Координационным советом отделений РСПП и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов в УрФО.

По словам Артема Жоги, регионы УрФО показали высокий уровень промышленного производства, за период январь — ноябрь 2025 года — 99,2% к аналогичному периоду 2024 года. Кроме того, за 11 месяцев округ принес 28,1% налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Важным пунктом обсуждения стал вопрос об обеспечении экономики кадрами.

«Прежде всего, следует заниматься прогнозированием кадровых потребностей, развитием механизмов целевого обучения и популяризацией рабочих профессий. Везде необходимо занять активную позицию. Кроме этого, важно помнить, что главная ценность предприятий — это человек. Нужно создавать комфортные условия труда, вовлекать сотрудников в профосмотры, прививать культуру здорового образа жизни. В этом вопросе призываю работодателей и профсоюзы наращивать взаимодействие», — подчеркнул Артем Жога.

Для решения кадрового вопроса в Уральском федеральном округе работает программа «Профессионалитет». Уже создано 39 образовательных кластеров, в этом году планируют внедрить еще 16.

Кроме того, полпред подчеркнул необходимость организации сопровождения ветеранов боевых действий — от профдиагностики и дополнительного образования до закрепления наставников на рабочих местах.

По его словам, также важно развивать систему наставничества, привлекая опытных работников отрасли, автоматизировать производство и использовать в работе возможности искусственного интеллекта.