Артем Жога в Праздник Весны и Труда отметил особое отношение уральцев к работе

Традиции созидательного труда на Урале передают из поколения в поколение

В Праздник Весны и Труда полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил всех, кто своим трудом обеспечивает развитие и процветание России.

«В Уральском федеральном округе с большим уважением относятся к труду. Жители помнят, как их предки ковали Победу в тылу в годы Великой Отечественной войны, возводили заводы и осваивали богатые недра. И сегодня регионы Урала и Западной Сибири остаются надежной опорой для Отечества»,— подчеркнул он.

Артем Жога отметил, что уральцы из поколения в поколение передают ответственное отношение к делу, традиции созидательного труда. Мастера охотно делятся своими знаниями и опытом с молодежью, которая с энтузиазмом делает первые шаги в карьере и осваивает востребованные профессии.

«В ногу со временем идут и сами предприятия. По поручению президента России Владимира Путина в разных сферах активно внедряются передовые технологии и инновационные решения»,— добавил Артем Жога.

Полпред президента подчеркнул, что своим трудом уральцы не только раскрывают потенциал страны, но и делают большой вклад в приближение победы на СВО. Кроме того, многие используют личное время для сбора гуманитарной помощи и всяческой поддержки военнослужащих.

В праздничный день Артем Жога пожелал уральцам новых профессиональных достижений на благо округа и всей страны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в свою очередь, отметил, что Праздник Весны и Труда — это время для добрых начинаний.