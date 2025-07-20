Артем Жога: уральская металлургия — неотъемлемая часть истории России

В военные годы этот вид промышленности стал опорой для государства

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 20 июля, в России чествуют металлургов. Особое место в истории отечественной металлургии занимают уральские специалисты, подчеркнул полномочный представитель президента на Урале Артем Жога.

«Уральская металлургия — это неотъемлемая и важная часть истории России. Становление горнозаводского дела открыло новую главу в экономике нашей страны. Государство обрело мощную промышленную основу и базу для прорывного развития»,— отметил он.

На Урале много железной и медной руды, бокситов, других полезных ископаемых, благодаря которым федеральный округ является центром промышленного производства России.

В военные годы металлургическая промышленность стала настоящей опорой для государства, отметил Артем Жога. Уральские металлурги самоотверженно ковали Победу на заводах. В благодарность за их подвиг города региона удостоены звания «Город трудовой доблести».

«Сегодня дело ветеранов продолжают новые поколения. Уральские предприятия, как и прежде, вносят неоценимый вклад в укрепление экономики и обороноспособности России»,— подчеркнул Артем Жога.

Полпред президента поздравил уральских металлургов и подчеркнул, что впереди у них множество задач, которые призваны вывести страну на качественно новый уровень. Он добавил, что не сомневается в успешном их выполнении.

С Днем металлурга южноуральских специалистов поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.