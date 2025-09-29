Артем Жога: современная молодежь — это не только будущее, но и настоящее России

Молодые уральцы смогут войти в Совет по молодежной политике при полпреде в УрФО

Накануне, 28 сентября, в Тюмени завершился форум молодежи Уральского федерального округа «Утро». Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога посетил масштабное мероприятие, в ходе которого объявил о перезагрузке работы Совета по молодежной политике при полпреде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Артем Жога отметил, что сегодня молодежь активно выполняет ключевые задачи на предприятиях, занимается наукой, бизнесом, работает в других важных сферах и, конечно, отстаивает интересы Родины на СВО.

«Таких ребят не единицы, их очень много во всех уголках нашей огромной страны. Можно смело утверждать: современная молодежь — это не только будущее, но и настоящее России. Поэтому мы приняли решение о перезапуске Совета по молодежной политике при полпреде. Наша задача: уйти от формализма и иерархии»,— сообщил Артем Жога.

Он уточнил, что участниками Совета должны быть не чиновники, а те, кто реально трудится на благо своего региона.

«Они будут формировать повестку Совета, обсуждать конкретные проблемы и предлагать решения. Это будет площадка, где голос молодежи действительно слышен»,— отметил Артем Жога.

Также полпред пригласил участников форума присоединиться к Совету.

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» стартовал 24 сентября в Тюмени. Его участниками стали ребята, которые работают ради развития своей страны, укрепления ее суверенитета и улучшения благосостояния жителей. На форуме прошло множество интересных мероприятий и встреч. Кроме того, каждый уральский регион организовал стенд с упором на свои сильные стороны. Стенд Челябинской области назвали «Челябинск: броня Победы». Его, а также другие стенды в субботу осмотрел губернатор Алексей Текслер. Также он провел урок истории.