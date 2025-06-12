Артем Жога: сегодня россияне как никогда едины в целях и стремлениях

Ровно 35 лет назад началась новая страница истории России

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. В этот день в 1990 году наше государство заявило о своем суверенитете и за это время пережило немало вызовов. Но россияне всегда находили на них достойный ответ, подчеркнул полномочный представитель президента на Урале Артем Жога.

«Жители нашей страны поднимали экономику и развивали регионы. Создавали новые производства, строили города и дороги, запускали масштабные проекты. Делали все возможное для улучшения качества жизни. Российский народ всегда держался вместе, бережно хранил историю и передавал традиции. И сегодня мы как никогда едины в целях и стремлениях», — подчеркнул Артем Жога.

Полпред добавил, что за три года спецоперации россияне доказали, что интересы Родины для них — превыше всего и они горой стоят за своих соотечественников.

Артем Жога выразил уверенность в том, что впереди у нашей страны великое будущее. И строить его будут вместе с новыми регионами дружно и со всей любовью к России.