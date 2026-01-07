Артем Жога: «Рождество — праздник, наполненный светом, надеждой и верой в лучшее»

Полпред президента в УрФО пожелал, чтобы в этот день в домах и сердцах уральцев было светло и радостно

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил жителей Урала с наступившим Рождеством Христовым. Он пожелал семьям единения и душевного тепла. Полпред отметил, что это особое время, наполненное светом и надеждой.

«Рождество объединяет поколения, укрепляет духовные основы нашего общества и помогает сохранить внутреннее единство. В такие дни особенно ясно понимаешь: нет ничего сильнее человеческого тепла, искреннего участия и бескорыстной заботы. Когда мы вместе, когда чувствуем поддержку друг друга, нам нипочем любые испытания и трудности», — подчеркнул Артем Жога.

Полпред пожелал, чтобы в каждый дом пришли свет и радость, а близкие люди чувствовали внимание и заботу.