Артем Жога: «Рождество Христово — один из самых светлых и теплых праздников в году»

Полпред президента в УрФО поздравил верующих с важным церковным праздником

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Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово — один из главных православных праздников. Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога поздравил верующих и подчеркнул, что Рождество — это светлый и теплый праздник.

«Подарите это тепло родным и близким, братьям по общему делу. Простите друг другу все обиды и окружите родных заботой. Даже если вы находитесь на большом расстоянии друг от друга, уверен, доброе слово достигнет родного сердца»,— сказал он.

Артем Жога подчеркнул, что сейчас все регионы России — одна большая семья. Страна многое пережила, и этот опыт сплотил российское общество, а невзгоды сделали веру крепче.

Полпред президента добавил, что Рождество — это время чуда, большой надежды и неисчерпаемой божьей любви. Он пожелал уральцам, чтобы в этот праздник их сердца были полны радости. Также он пожелал мирного неба над головой, процветания Отечеству и согласия в домах.