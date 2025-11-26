Артем Жога провел дистанционный прием жителей Челябинской области

На нем присутствовал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области принял участие в приеме граждан, который провел в режиме ВКС полпред Артем Жога. Во время приема рассматривались обращения по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Жители разных городов обозначили вопросы, которые их волнуют в повседневной жизни. Вместе с губернаторами подробно обозначили конкретные задачи по каждой ситуации, определили сроки. Ход реализации проектов буду держать на контроле», — подчеркнул Артем Жога.

Директор школы № 10 Марина Лебедева попросила создать спортивно-игровую зону в Западном микрорайоне Сатки. Строительство площадки запланировано на 2026 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Проект получил поддержку жителей в ходе всероссийского голосования.



«Хочу выразить признательность и благодарность жителям за то, что при голосовании по программе формирования комфортной городской среды они выбрали этот проект, и мы обязательно его реализуем. Поставлю задачу главе округа, чтобы к 1 сентября, а лучше раньше дети смогли насладиться новой площадкой и поиграть на ней», — сказал Алексей Текслер.

Елена Старикова попросила отремонтировать автомобильную дорогу Уйское — Вандышевка — Кумляк. Решение о капитальном ремонте грунтовой дороги от Уйского до Кумляка принято.

«Общая стоимость проекта превышает миллиард рублей. Мы рассчитываем, что новая дорога даст импульс развитию экономических проектов в регионе. В этих населенных пунктах действуют крепкие фермерские хозяйства, которые смогут инвестировать дополнительные средства и развиваться, принося пользу как району, так и всей Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

В следующем году будет уложено асфальтобетонное покрытие до Вандышевки, а дорогу до Кумляка доведут уже в 2027-м. Подготовительные работы, включающие устройство водопропускных труб и переустройство сетей связи, начнутся в этом году.