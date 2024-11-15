Артем Жога призвал создавать в УрФО социальные паспорта семей военнослужащих

Этой работой должны заняться муниципалитеты

Меры поддержки участников СВО обсуждали сегодня на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Екатеринбурге. Заседание провел полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, сообщает пресс-служба полпреда.

Артем Жога отметил, что сегодня в России создается уникальная система поддержки ветеранов боевых действий, работает фонд «Защитники Отечества». Однако важная роль отводится и муниципалитетам.

«Во всех муниципалитетах нашей страны должны быть созданы социальные паспорта семей военнослужащих. Самая ощутимая помощь должна оказываться бойцам и их семьям непосредственно по месту жительства, на их родной земле», — подчеркнул полпред.

Особый акцент, по мнению полпреда, необходимо сделать на помощи детям бойцов. Кроме того, полпред призвал использовать лучшие наработки местных властей на уровне Федерации: создавать круглосуточные горячие линии, базы пропавших без вести, активно сотрудничать с волонтерами и брать шефство над подразделениями, бесплатно протезировать участникам СВО зубы, выделять семьям деньги на газификацию и бесплатно раздавать дрова.

Также полпред призвал активизировать работу муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений участников СВО с инвалидностью и сократить время оформления документов до нескольких дней.

Артем Жога заметил, что местные власти должны обеспечить достойные похороны героев: выплачивать семьям пособия на погребение и установку памятников, на проведение поминальных обедов.

«Много обращений о том, что семьям погибших приходится буквально выпрашивать награды, они бьются и стучатся в разные двери. Награды должны приходить в семьи. И должны вручаться с участием должностных лиц, не просто передаваться или делегироваться. Сам глава муниципалитета должен приехать и вручить», — отметил полпред.

Также полпред коснулся вопроса содержания кладбищ, которые находятся в ведении муниципалитетов, и поддержания участков захоронений участников СВО.

«Участники СВО — это наш актив, неравнодушные люди, которые пришли на помощь стране в трудный момент. Они могут принести большую пользу и в мирной, гражданской жизни. СВО рано или поздно закончится. Тысячи бойцов вернутся домой, с ними нужно будет работать, и у нас уже будет налажен механизм взаимодействия с ними и их социализации. Таким образом мы не допустим повторения „афганского синдрома“ и всплеска криминала в мирной стране», — заявил Артем Жога.

Также полпред объявил о создании единого реестра участников СВО и их семей в УрФО.