Артем Жога представил два уральских патриотических проекта на форуме «Малая Родина — сила России»

Полпред выступил на панельной сессии «Сильнее стали — про СВОих героев»

Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога презентовал два патриотических проекта, которые реализуются в УрФО при поддержке полпредства и направлены на объединение инициативных граждан: это работа организации «Герои Урала» и форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала».

«Специальная военная операция стала мощным толчком для объединения нашей страны. Люди от мала до велика сплотились ради одной цели — поддержать ребят на переднем крае и приблизить нашу общую победу», — отметил Артем Жога, выступая на панельной сессии «Сильнее стали — про СВОих героев» Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» в Москве.

Организация «Герои Урала» объединяет Героев России и Героев Советского Союза, девять членов организации удостоены этого звания в ходе специальной военной операции. Объединение ведет активную деятельность, особенно в малых населенных пунктах. Герои встречаются с жителями территорий, в том числе с молодежью, рассказывают о себе, делятся жизненным опытом, говорят о патриотизме. За последние два года в таких встречах приняли участие 46 Героев России и Советского Союза. Они посетили более 240 населенных пунктов.

«„Патриоты Урала“ — форум для волонтеров и гражданских активистов, которые поддерживают бойцов и делают это от души. Уже прошли две встречи — в Верхней Пышме и Миассе. Обязательно будем продолжать. Это точка опоры для тех, кто неравнодушен», — отметил Артем Жога.

Полпред также подчеркнул важность работы муниципальных служащих в деле поддержки участников специальной военной операции:

«Хочу подчеркнуть: патриотическая работа держится на личной заинтересованности глав муниципалитетов. Когда глава города рядом с людьми — все двигается. Простое правило, проверенное на практике».