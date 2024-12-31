Артем Жога поздравил жителей УрФО с наступающим Новым годом

Полпред пожелал уральцам мира, радости и любви в каждом доме

Полномочный представитель президента РФ в обращении к уральцам сказал, что уходящий 2024-й был непростым. Регионы Урала сражались со стихией, усердно трудились, достигали поставленных целей. Все это делали вместе. Единство общества сильно.

«Ваши усилия и самоотверженный труд позволили нашему Отечеству справиться с мощным международным давлением и продолжить успешное развитие специальной военной операции. Именно здесь, на Урале, куется Победа. В наступающем 2025 году наша страна отметит 80-летие Победы над фашистской Германией. Для всех нас это священная дата. Я уверен, что лучший способ ее отметить — это приложить все силы к достижению целей специальной военной операции. Отдельно хочу поздравить с наступающим Новым годом всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте. Вы — наша гордость и надежда!»,— отметил Артем Жога.

Полпред также пожелал уральцам в 2025 году здоровья и благополучия, мира, радости и любви в каждом доме.

В праздничном сообщении Артем Жога подчеркнул, что уходящий год оказался для него знаковым. Он переехал на Урал и начал служить Родине в новом месте. Полпред сказал, что счастлив познакомиться с важнейшим для страны регионом и его жителями. Их открытость, отзывчивость и теплота общения позволили ему почувствовать себя как дома.