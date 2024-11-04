Артем Жога поздравил с Днем народного единства

В период проведения спецоперации праздник приобрел особое значение

Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога поздравил с Днем народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует сплочение русского народа, единство всех национальностей и культур, а также богатство и многообразие России.

«В истории нашей страны есть множество примеров того, как, объединяясь, Россия достигала великих целей. Возвращение домой Донбасса и Новороссии — это результат консолидации россиян для восстановления справедливости», — подчеркнул он.

По словам Артема Жоги, в период проведения спецоперации День народного единства приобрел особое значение. На передовой бок о бок сражаются бойцы разных национальностей, а регионы служат надежным тылом, обеспечивая всем необходимым. Полпред президента выразил уверенность в том, что общая любовь к Родине поможет приблизить Победу.

В праздничный день Артем Жога пожелал жителям Урала и Западной Сибири сохранения культуры и самобытности, здоровья и успехов в труде на благо России.