Артем Жога поздравил с 82‑й годовщиной формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

Полпред подчеркнул вклад танкистов в Победу

Полпред президента в УрФО Артем Жога поздравил с 82‑й годовщиной формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и подчеркнул, что он сыграл значительную роль в ходе Великой Отечественной войны, а его бойцы проявили мужество и героизм на полях сражений.

«Бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса прошли от Курской дуги до Берлина и Праги. Враг боялся и уважал их. С легкой руки немецкой разведки подразделение стало именоваться дивизией „черных ножей“ за особое оружие, созданное златоустовскими мастерами», — рассказал Артем Жога.

Также полпред подчеркнул, что история Уральского добровольческого танкового корпуса — пример единства людей, который доказывает, что «когда мы вместе — мы непобедимы».