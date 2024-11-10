Артем Жога оценил объекты, которые восстанавливает Челябинская область в Донбассе

Полпред президента на Урале поблагодарил руководство региона за вклад в восстановление территорий

Сегодня, 10 ноября, полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога работает в Донбассе. Он оценил объекты, которые восстанавливает на подшефных территориях Челябинская область и другие уральские регионы. Как Артем Жога отметил в своем телеграм-канале, и Челябинская область, и ХМАО проделали большую работу.

Первым делом Артем Жога посетил Макеевку, которую восстанавливает ХМАО. Он осмотрел комбинат детского питания, школу № 50 и другие объекты, а затем отправился в Ясиноватую по отремонтированной дороге.

Жизнь в Ясиноватой налаживают специалисты из Челябинской области. Артем Жога проехал по территории и отметил, что город оживает и преображается. Так, недавно открыл свои двери многофункциональный центр, который челябинские строители возводили буквально с нуля. Работают после капитального ремонта и детская поликлиника, и школа № 7.

Также полпред президента заехал в Авдеевку — там Челябинская область восстанавливает многоквартирный дом, попавший под обстрелы. На сегодняшний день восстановлена кровля, установлены окна и системы отопления. В ближайшее время проведут электричество и отштукатурят стены. Завершить восстановление дома планируют к 25 декабря этого года.

«Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается»,— заключил Артем Жога.