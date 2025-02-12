Артем Жога: «Необходимы долгосрочные программы для поддержки ветеранов СВО»

Полпред поручил продумать помощь в трудоустройстве, переобучение и профессиональную ориентацию участников спецоперации

Артем Жога провел Совет председателей законодательных органов Уральского федерального округа. Центральной темой стало развитие региональной нормативной базы для поддержки участников СВО и их семей.

На территории УрФО реализуется более 80 региональных мер поддержки участников СВО. Среди лучших практик Артем Жога отметил круглосуточные горячие линии, ведение баз пропавших без вести, сотрудничество с волонтерами и шефство над подразделениями.

«Текущее количество ветеранов — это лишь начало. В ближайшее время десятки тысяч участников СВО вернутся домой и всем им потребуется помощь в адаптации к мирной жизни. Поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты», — подчеркнул полпред.

По мнению Жоги, перспективные меры поддержки должны включать помощь в трудоустройстве, переобучение и профессиональную ориентацию. О детальной проработке таких программ нужно думать уже сейчас.

Артем Жога также напомнил, что в 2025 году состоятся выборы в законодательные органы Челябинской и Курганской областей, а также ЯНАО. Партия «Единая Россия» ведет работу по привлечению участников СВО к выдвижению кандидатами в представительные органы.

«Именно эти люди, хорошо понимающие нужды ветеранов и их семей, должны стать соавторами законопроектов в сфере социальной политики. Прошу председателей помочь депутатам-ветеранам адаптироваться в работе законодательных органов», — обратился Жога к участникам Совета.

На заседании полпред вручил спикеру Законодательного собрания Челябинской области Олегу Герберу Благодарность Президента России и пригласил председателей на форум «Патриоты Урала» 20 февраля в городе Миасс.