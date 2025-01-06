Артем Жога исполнил новогоднее желание школьницы из Челябинской области

Девочка встретилась с хоккеистами клуба «Трактор»

Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога исполнил желание 11-летней жительницы Кыштыма Аделины, шар с которым снял с елки в рамках акции «Елка желаний». Школьница хотела встретиться с хоккеистами клуба «Трактор», и ее мечта сбылась. Подробности полпред президента в УрФО сообщил в своем телеграм-канале.

«Аделина с мамой и младшим братом приехала в Челябинск из Кыштыма. Мы посмотрели уральское дерби „Трактор“ — „Автомобилист“, после девочка сфотографировалась и пообщалась с любимыми хоккеистами»,— написал он.

Ранее Артем Жога исполнил мечту четырехлетнего челябинца, шар с желанием которого снял с елки в Кремле перед началом заседания Госсовета по поддержке семей. Он вручил мальчику велотренажер.