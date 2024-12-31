Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска

Мальчик участвовал в акции «Елка желаний»

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога подарил четырехлетнему челябинцу велотренажер. Именно о нем мечтал Артем Гордеев. Подарок доставили накануне Нового года, сообщает пресс-служба полпреда.

Шар с желанием мальчика Артем Жога снимал с Елки желаний в Кремле перед началом заседания Госсовета по поддержке семей. Велотренажер поможет ребенку в физическом развитии. Родители Артема поблагодарили полпреда за подарок.

Ранее Артем Жога исполнил новогодние желания детей из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится накануне Нового года с 2018-го. Главная цель ежегодной традиции — сделать подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.