Артем Жога и Алексей Текслер посетили челябинский завод «ЛД Прайд»

Предприятие включено в список системообразующих компаний России

Полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили одну из самых динамично развивающихся производственных площадок арматуростроения России — челябинский завод «ЛД Прайд», сообщает пресс-служба правительства региона.

В июле 2024 года компания подписала с правительством Челябинской области соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие производственных мощностей по выпуску трубопроводной арматуры в регионе.

«ЛД Прайд» является заводом полного цикла производства и включен в список системообразующих компаний России. Предприятие имеет современный станочный парк, собственную лабораторию и высокий уровень контроля качества продукции на каждом этапе производства.