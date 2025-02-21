Артем Жога и Алексей Текслер посетили Челябинский завод электротранспорта

В Челябинске троллейбусы местного производства перевозят более миллиона пассажиров в месяц

На Челябинском заводе городского электрического транспорта побывали 21 февраля полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Им показали весь процесс производства троллейбусов «Синара-6254» и электробусов «Синара-6253». Завод может выпускать до 350 машин в год.

На предприятии рассказали, что троллейбусы «Синара» уже перевозят пассажиров в Челябинске, Ярославле, Миассе, Екатеринбурге и Калининграде. Скоро такие же машины появятся и в Санкт-Петербурге.

Артем Жога отметил, что развитие общественного транспорта и обновление автопарка — важные шаги для улучшения жизни в городах.

«Троллейбусы остались только в Свердловской и Челябинской областях. Производство на Южном Урале дает шанс обновить этот вид транспорта. Я сам протестировал новые троллейбусы — комфортно, современно и экологично. Такие машины уже едут по разным городам России», — поделился полпред.

В Челябинске троллейбусы местного производства работают на четырех главных маршрутах и перевозят более миллиона пассажиров в месяц. Каждый день на линии выходит 59 машин. Всего для Челябинска сделано 168 троллейбусов, из которых 98 могут ездить автономно. Новые машины продолжат выходить на маршруты в рамках проекта «Челябинский троллейбус».

«Развитие электротранспорта — это не только комфорт для жителей, но и важный вклад в экологию города и региона», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.