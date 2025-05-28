Артем Жога и Алексей Текслер почтили память тыловиков и павших защитников Отечества в Челябинске

Возложение цветов состоялось в рамках мотопробега, посвященного 80‑летию Великой Победы

Память героических тружеников тыла и павших защитников Отечества почтили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев в рамках второго Уральского мотопробега, посвященного 80‑летию Великой Победы.

В Челябинске они возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» на Аллее Славы Челябинска. Памятник символизирует героический вклад южноуральцев в Победу в Великой Отечественной войне.





Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Челябинску указом президента Владимира Путина в июле 2020 года в знак признания самоотверженного труда его жителей в военные годы.

Кроме того, в знак уважения к памяти героев, погибших в ходе специальной военной операции, Артем Жога, Алексей Текслер и Денис Чернятьев возложили цветы к памятнику «Защитники Отечества».