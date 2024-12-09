Артем Жога и Алексей Текслер побывали в техническом колледже Озерска

Здесь готовят специалистов для атомной отрасли

Сегодня, 9 декабря, полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер работали в закрытых городах региона. В Озерске они посетили технический колледж, где готовят специалистов для атомной отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Артем Жога и Алексей Текслер осмотрели цеха учебного заведения. Глава региона пообщался со студентами-сварщиками и мастером профобучения, похвалил ребят за выбранные профессии и пожелал им успехов.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжа в 2022 году создан образовательно-производственный центр по атомной отрасли. Партнером проекта стало ФГУП «ПО «Маяк» (входит в ГК «Росатом»). Центр ориентирован на подготовку по таким востребованным профессиям и специальностям, как сварочное производство, технология аналитического контроля химических соединений, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, машинист дорожных и строительных машин, а также по строительным направлениям.

Совместно с ФГУП «ПО «Маяк» в колледже разработаны образовательные программы с сокращенными сроками обучения, в содержание которых включены, в том числе корпоративные компетенции. Сформирована система наставничества над студентами. На средства федерального, областного бюджетов, ФГУП «ПО «Маяк» модернизирована материально-техническая база колледжа. Появились современные учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, сделан капремонт.

В колледже реализован проект «Оптимизация процесса подготовки кадров «Профессионалитет». Также в целях формирования бережливого мышления студентов — будущих работников предприятий Росатома создана собственная лаборатория бережливого производства, которая позволит всем студентам без исключения в игровом формате освоить инструменты управления качеством и эффективностью производства.